أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الاربعاء، أن اللواء محمد قايدي رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، قد شارك في اجتماع يوم 9 فيفري" ببماكو" بمالي بصفته ممثلا للفريق سعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وذلك بدعوة من العميد امرو ديارة، رئيس الأركان العامة للجيوش المالية.

وأوضح البيان أن اجتماع رؤساء أركان مالي والجزائر وموريتانيا والنيجر ركز على دراسة وتقييم الحالة الأمنية في المنطقة وتبادل التحاليل والدروس المستخلصة منذ الاجتماع الأخير لمجلس رؤساء الأركان لدول أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة، الذي انعقد يوم 30 سبتمبر 2019 بتمنراست.

كما كان هذا الاجتماع فرصة لإثراء وتعميق عمل لجنة الأركان العملياتية المشتركة ولتسليم رئاسة مجلس رؤساء الأركان لدول أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة لموريتانيا.

وأضاف البيان ،أن اللواء محمد قايدي أكد حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي للمحافظة على إطار التعاون المتمثل في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، والذي من خلاله يتبادل رؤساء الأركان لجيوش بلدان الميدان التحاليل والآراء بكل حرية حول المواضيع المتعلقة بالمجال الأمني في منطقتنا.

كما أكد أيضا ضرورة تضافر الجهود في إطار تعاون واضح وصريح بين الدول الأعضاء، يرتكز خاصة على تبادل المعلومات وتنسيق الأعمال على طرفي الحدود، بالاعتماد، أولا، على الوسائل والقوى الذاتية.