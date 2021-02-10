ألقت عناصر الأمن الحضري بمدينة الميلية بجيجل القبض على ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 17 و24 سنة، كانوا وراء السرقة التي طالت صيدلية بالمنطقة.

وكشفت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية بأن عملية التوقيف جاءت بعد تحريات مكثفة قامت بها الشرطة بناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين بخصوص تعرض صيدليته للسرقة، والتي طالت كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 341 علبة من مختلف الأنواع والجرعات ومبلغ مالي يقدر بـ 70 مليون سنتيم.

وأشارت ذات المصادر إلى أن عملية التفتيش التي قام بها عناصر الأمن لمسكن المتورطين بناء على إذن صادر عن الجهات القضائية مكنت من استرجاع 246 قرص من المؤثرات العقلية، سيف ومبلغ مالي كان بحوزة أحدهم.

وقد تم إحالة المتهمين على العدالة بتهمة السرقة بتوفر ظروف الليل والتعدد والكسر وحيازة المؤثرات العقلية ومواد صيدلانية ذات خصائص مخدرة بغرض المتاجرة فيها بصفة غير مشروعة وحيازة سلاح أبيض من الصنف السادس بدون مبرر شرعي، حيث صدر في حق اثنان منهم أمرا بإيداعهما الحبس المؤقت، في حين وضع الثالث بالمركز المتخصص في إعادة التربية للأحداث.