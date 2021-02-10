أوقف أمن ولاية أم البواقي بالتنسيق مع خلية الأنتربول ، شخصين وحجز قطعة أثرية مهربة ذات قيمة تاريخية كبيرة.

وأفاد بيان لذات المصالح ،اليوم الأربعاء ، أن فرقة قمع الإجرام بالتنسيق مع خلية الأنتربول، بأمن ولاية أم البواقي، تمكنت بعد تكثيف الأبحاث والتحريات من توقيف شخصين يحوزان على قطعة أثرية مهربة مصنوعة من مادة العاج تعود للحضارة الفرعونية تجسد ملكة فرعونية، حيث أثبتت المصالح المختصة أنها ذات قيمة أثرية وتاريخية كبيرة ، إضافة إلى حجر من الألماس السداسي "لونسداليت".

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة محكمة عين البيضاء عن قضية" حيازة وعرض للبيع والاتجار بالآثار والأحجار الكريمة عن طريق التهريب في إطار جماعة إجرامية منظمة دولية، المساس بالتراث الثقافي والطبيعي المحمي والممتلكات الثقافية، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف".