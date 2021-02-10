سلطت وسائل الإعلام في إيطاليا الضوء على عودة إسماعيل بن ناصر إلى أجواء المنافسة الكروية بعدما غاب عنها لمدة طويلة بسبب الإصابة.

ذات المصادر وعلى غرار صحيفة " لاغازيت ديلو سبورت" عرّجت على إحصائيات وأرقام متوسط ميدان الخضر رفقة الفريق اللومباردي، منذ انضمامه إليه قادما من نادي أمبولي.

موقع "بيانتا ميلان"، كتبت بأن المدرب ستيفان بيولي وجد منارته الجديدة على مستوى خط وسط تشكيلة الميلان، فبن ناصر حقق أرقاما مذهلة فاقت التوقعات واصفة إياه بالظاهرة الكروية.

ومن المنتظر أن يكون بن ناصر حاضرا خلال مواجهة آسي ميلان ضد سبيزيا ضمن مواجهات الأسبوع 22 من الكالتشيو.