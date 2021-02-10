كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تبسة وسكيكدة مخبأ للإرهابيين وقنبلة تقليدية الصنع، في حين تم ضبط بندقية تكرارية بالمدية، حسبما أورده اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأفاد البيان في الحصيلة الممتدة من 03 إلى 09 فيفري2021، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، أوقفت 16 تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، كميات كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ 19 قنطارا و 50 كيلوغراما حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وفي هذا الصدد، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة 11 تاجر مخدرات وضبطت 17 قنطارا و 11 كيلوغراما من الكيف المعالج و 5124 قرص مهلوس و 50,5 غرام من الكوكايين، فيما تم توقيف 05 تجار مخدرات وحجز 239 كيلوغرام من الكيف المعالج و 73653 قرص مهلوس في عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، 75 شخصا وحجزت 19 مركبة و 153 مولدا كهربائيا و 92 مطرقة ضغط و 10 أطنان من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى 66 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، بينما تم توقيف 16 شخصا آخر وحجز 14 بندقية صيد ومسدس آلي و 44 أنبوبة مسيلة للدموع و 193810 وحدة من مختلف المشروبات و 4820 وحدة من مادة التبغ، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من خنشلة وقسنطينة وعنابة وسطيف وغرداية وبسكرة وتيارت وسعيدة.

كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 30987 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وأدرار وبرج باجي مختار.

وفي سياق آخر، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 110 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران والشلف وعنابة وبجاية والطارف، فيما تم توقيف 169 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وبرج باجي مختار وتلمسان والنعامة وإليزي.