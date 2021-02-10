من المنتظر أن تعقد الأسبوع القادم جمعية عامة استثنائية للمساهمين في الشركة الرياضية لاتحاد بلعباس وذلك من أجل انتخاب مجلس إدارة ورئيس جديد ، قرار اتخذ عقب فتح رأسمال الشركة لدخول أسماء جديدة على مستواها.

ونقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية فإن قرار عقد الجمعية تم اتخاذه في اجتماع عاجل ترأسه والي الولاية مساء أمس الثلاثاء وذلك حتى يتسنى وضع حد للخلافات الناشبة بين مجلس الإدارة الحالي برئاسة عبد الغني الهناني والطاقم المسير للفريق بقيادة المدير العام عباس مرسلي الذي يرأس النادي الهاوي.

ووفق السياق ذاته فإنه قبل إجراء العمليتين يتعين على مجلس الإدارة الحالي عقد اجتماع أول اليوم الأربعاء من أجل تجهيز الوثائق المطلوبة للحصول على ملف إجازة النادي المحترف مثلما اشترطته مديرية مراقبة التسيير المالي، التي منحت آخر أجل غدا الخميس للنادي لمنحها الملف المعني .

كما تم تكليف المدير العام بوضع الملف لدى المديرية قبل نهاية الآجال المحددة لتجنيب النادي خصم نقطة من رصيده كعقوبة رياضية أولى من طرف المديرية التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم التي كانت قد غرمت الاتحاد منذ شهر بقيمة 200.000 دج لنفس السبب، وهددت الأندية المتخلفة عن إعداد الملف بإنزالها إلى قسم الهواة.

وتسبب الخلاف الذي نشب منذ عدة أشهر بين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في تأخر إعداد الملف المتعلق بإجازة النادي المحترف كما حرمت الفريق من لاعبيه الجدد طيلة ثماني جولات من البطولة.