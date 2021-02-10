تحدث صبيحة اليوم مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي عن اللقاء القادم لفريقه في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، أمام أشانني كوتوكو الغاني.

وقال خلال الندوة الصحفية: ".. سنلعب منافسة أخرى، لديها طابع وجو مغاير تماما للبطولة المحلية، ليست لدينا خبرة كبيرة عن المنافس لكن منذ الإعلان عن نتائج القرعة ونحن نتابع أخباره أول بأول، نحاول أن نكون ايجابيين من خلال العودة بالنقاط الثلاث ."

وبخصوص التحضيرات قال التقني التونسي بأن الأمور جرت بصورة عادية لكن تفاصيلها تختلف من مواجهة لأخرى لأن كل فريق ونقاط ضعفه وقوته."

نبيل الكوكي أكد أن التأهل إلى دور المجموعات سيلعب في غانا ، أمام منافس محترم ويحقق نتائج طيبة في البطولة المحلية.