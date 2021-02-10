أشرف مولاتي عطا الله والي غليزان، بمعية محمد مختاري، رئيس المجلس الولائي، على انطلاق أولى عمليات التلقيح ضد فيروس كوفيد 19، بالمؤسسة الاستشفائية محمد بوضياف ببلدية غليزان، أين تم توفير كافة الظروف اللازمة لتسهيل العملية، حيث تم تخصيص كبداية 600 جرعة كدفعة أولى للجيش الأبيض والأسلاك الأمنية على أن تتواصل عملية التلقيح بطريقة تدريجية انطلاقا من هذه الكمية والأولوية لعمال قطاع الصحة المجندين لمجابهة هذا الوباء والأشخاص المسنين المصابين بأمراض مزمنة خاصة بمناطق الظل، إلى أن تشمل جميع المواطنين بالولاية.

وبالمقابل بدأت عملية تلقيح المستخدمين بالمؤسسة الاستشفائية أحمد بن حتشي بمازونة، حيث كشفت الطبيبة وسيلة الظريف المشرفة على العملية أنها تعرف إقبالا مقبولا للمستخدمين الذين لم تسجل عليهم أي أعرض سلبية، وأن العملية مستمرة.