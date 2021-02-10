توصلت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين تالوت، التابعة لأمن ولاية تلمسان، على إثر تحقيقات معمقة إلى تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير الملفات القاعدية للمركبات ووضعها في السير. حيث بينت التحقيقات أن هذه الشبكة الإجرامية تتكون من 15 شخصا متورطا في القضية، تتراوح أعمارهم ما بين 40 و 65 سنة، كما أسفرت العملية عن حجز أربع مركبات من مختلف الأصناف.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق القانونية تم إنجاز إجراء قضائي في حق المشتبه فيهم ليقدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد ميمون.