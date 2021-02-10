توجه طاقم من البحارة التابعين للنقل البحري الجزائري، اليوم الأربعاء، إلى الصين، لجلب الباخرة الجديدة "باجي مختار 3"، بعد نهاية بنائها وتجهيزها.

وأعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، عبر تغريدة على حسابها الرسمي "تويتر"، أنها تتكفل بنقل طاقم من البحارة تابعين للشركة الوطنية للنقل البحري إلى الصين، بمهمة استلام باخرة نقل المسافرين الجديدة (باجي مختار 3) التي اقتنتها الجزائر.

كما ذكر موقع أخبار النقل البحري والموانئ الجزائرية، بأن "هذه الباخرة الجديدة ستضمن رحلات للحجاج إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة".

وتعتبر باخرة "باجي مختار 3" التي اقتنتها الجزائر من الصين، أحدث سفن النقل في الجزائر، حيث أن هذه الباخرة (باجي مختار3) تتمتع بمواصفات حديثة، أهمها:

- قدرتها الاستيعابية لـ 1800 مسافر و600 مركبة

- طولها 199.90 متر وعرضها 29.95 متر.

- السفينة مجهزة بمطعمين وقاعة للشاي وفضاءات للأطفال وقاعة للصلاة وصالة للرياضة.

- غرف من الدرجة الأولى و10 أجنحة فخمة، اثنان منها رِئاسيّتان.

- سرعتها التي تولدها أربعة محركات، ستمكنها من تقليص مدة الرحلات البحرية من ساعتين إلى 3 ساعات.

للتذكيرقامت المؤسسة الوطنية الجزائرية للنقل البحري للمسافرين، في 2018، بإبرام عقد لبناء باخرة بمواصفات عالية وحديثة، مع المجمع الصيني لصناعة البواخر.