اندلع، زوال اليوم، حريق مهول بمحاذاة مصنع الورق بمنطقة النشاطات ببلدية الهاشمية، الواقع على بعد 18 كلم من جنوب مقر ولاية البويرة، و الذي تسبب في إتلاف أطنان من مخزون الورق الموجه نحو الرسكلة.

وحسب يوسف عبدات، المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، ففي حدود الساعة 14:20، تدخل إسعافات الوحدة الثانوية الهاشمية من أجل إخماد حريق مهول على مستوى مصنع الورق بالهاشمية، أين تم تدعيم إسعافات الوحدة الثانوية الهاشمية المتدخلة بكل من وحدة سور الغزلان، واد البردي و الوحدة الرئيسية .

وفي حصيلة أولية، فقد تم تسجيل خسائر بأطنان كبيرة من الورق المخزن والمهيأ لإعادة التدوير، مع تضرر شاحنة كانت في مدخل المخزن.