تعرض اليوم 11 تلميذا بالمدرسة الابتدائية عليوش اسماعيل بصناوة بميلة إلى تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة غذائية باردة تتكون من بيض وياغورث حسب بيان للحماية المدنية.

وتتراوح أعمار التلاميذ بين 10و12 سنة، عانوا من آلام في البطن وقيء وحمى.

وتم إسعاف الضحايا من قبل الحماية المدنية ثم تحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الإخوة مغلاوي بميلة.

الحادثة أثارت مخاوف الأولياء خاصة وأن الكثير من المدارس تقدم وحبات باردة، لاسيما تلك التي تستغل حجرات بيداغوجية كمطاعم في ظل غياب مطاعم نمطية.