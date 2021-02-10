أشرف مولاتي عطا الله، والي غليزان، على تنصيب آيت صديق حسين مديرا للشؤون الدينية والأوقاف، خلفا لمراد ابراهيم براهيمي المعين على رأس مديرية ولاية بشار، بحضور الدكتور ناصر الدين وراش، مفتش مركزي بوزارة الشؤون الدينيـة والأوقــاف وجمع من الأئمة وشيوخ الزوايا وإطارات القطاع بمقر المديرية.

كما تم، بالموازاة، تنصيب لعور يوسف مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري خلفا لمحفوظ بن شنوف، المحول في ذات الوظيفة إلى ولاية المسيلة.

وقد حضر حفل التنصيب نائب رئيس المجلس الولائي ومديري السكن والتجهيزات والتعمير والبناء والهندسة المعمارية.