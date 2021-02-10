يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، غدا الخميس، في جلسة علنية لطرح 24 سؤالا شفويا يخص تسعة قطاعات وزارية، حسب ما أفادت به ذات الهيئة، اليوم الأربعاء، في بيان لها.

ووفقا لذات المصدر، ستوجه الاسئلة إلى كل من وزير العدل حافظ الاختام (سؤالان)، وزير المالية (ثلاثة أسئلة)، وزير الطاقة (سؤالان)، وزير التربية الوطنية (ثلاثة أسئلة)، وزيرة الثقافة والفنون(سؤالان)، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة (ثلاثة أسئلة)، وزير الصناعة (ثلاثة أسئلة)، وزير النقل (ثلاثة أسئلة) و وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية (ثلاثة أسئلة).