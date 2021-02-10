توفي، اليوم الأربعاء، شخص داخل بئر بقرية علي النمر في دائرة مروانة في ولاية باتنة، وفق بيان لمصالح الحماية المدنية.

وجاء في البيان أنه "فرق التدخل للحماية المدنية لولاية باتنة، تمكنت مساء اليوم من انتشال جثة كهل في 49 من العمر من داخل بئر يزيد عمقها عن 15 مترا وهذا بمنطقة علي النمر بدائرة مروانة".

وأضاف نفس البيان أن الضحية كان يقوم بأشغال حفر قبل أن تنهار عليه أطنان الأتربة.

وسخرت مصالح الحماية المدنية خمس وحدات تدخل من بينها فرقة البحث والتدخل في الأماكن الوعرة –يضيف البيان-.