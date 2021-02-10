أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية بشير درواز، مع تكليف لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الديوان.

وجاء في البيان: "تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه قد تم إنهاء مهام السيد بشير درواز بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للخدمات الجامعية، اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021, وكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الديوان الوطني للخدمات الجامعية ولفترة محدودة ووفق برنامج عمل محددا مسبقا".

ويأتي هذا القرار على إثر وفاة الطالبة بكوش نصيرة بالإقامة الجامعية أولاد فايت 2، والتي كان سببها نشوب شرارة كهربائية بمسخن كهربائي بالغرفة، ما خلف موجة من الاحتجاجات في إقامات جامعية عبر الوطن.