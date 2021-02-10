استقبل اليوم الأربعاء وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم بالعاصمة المالية باماكو من قبل الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو.



اللقاء كان فرصة لتبادل وجهات النظر حول العديد من المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك .



كما تحادث وزير الشؤون الخارجية مع نظيره وزير الخارجية المالي والأمين العام لوزارة الدفاع، وسمحت اللقاءات ببحث المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة التنسيق والتعاون الأمنيين من خلال الآليات المعتمدة بين دول المنطقة .



وكان وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم قد حل صباح اليوم بمالي في زيارة عمل، حيث كان في استقباله بمطار العاصمة باماكو نظيره وزير الشؤون الخارجية .



و تأتي هذه الزيارة في اطار العلاقات الأخوية وعلاقات الصداقة التي تربط الجزائر ومالي .