أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن فرض عقوبات ضد قادة الانقلاب العسكري في ميانمار، داعيا السلطات العسكرية إلى التخلي الفوري عن السلطة التي استولت عليها.



وقال بايدن في كلمة متلفزة: "اليوم صادقت على أمر تنفيذي بعقوبات على قادة الانقلاب العسكري في ميانمار ومصالحهم التجارية وأفراد عائلاتهم"، مضيفًا "سنمنع قادة الانقلاب من الوصول إلى مليار دولار من تمويلات حكومة ميانمار الموجودة لدى الولايات المتحدة".



كما دعا الجيش في ميانمار إلى التخلي الفوري عن السلطة التي استحوذ عليها عبر الانقلاب على الحكومة.