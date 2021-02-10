امر قاضي التحقيق بمحكمة عنابة، في ساعة متاخرة، عشية اول امس، بايداع ممرضين يشتغلان بالمستشفى الجامعي ابن سينا، ووحدة الصحة الداخلية بمطار رابح بيطاط بعنابة، الحبس المؤقت ، مع وضع طبيب جراح يشتغل بمصحة خاصة بولاية قالمة تحت الرقابة القضائية، على خلفية متابعتهم بجرم تكوين شبكة مختصة في السرقة و المتاجرة غير القانونية بالأدوية و المواد الصيدلانية المفقودة في السوق، التي كانت موجهة للمرضى المتواجدين بمصلحة الإنعاش بالمستشفى الجامعي ابن سينا.



وحسب مصادرنا، فان توقيف عناصر هذه العصابة، تم اثر معلومات و تتبع دقيق من طرف عناصر الفرقة الاقتصادية لأمن عنابة، لتحركات ممرض يشتغل بمستشفى ابن سينا، مفادها قيامه بسرقة و بيع في السوق السوداء و مصحات خاصة، بكميات معتبرة من الادوية بمختلف العلامات و الموجهة خصيصا لإنقاذ أرواح المرضى الخاضعين للعلاج من أمراض خطيرة يعانون منها بمصلحة الإنعاش، خاصة فئة الأشخاص المتواجدين في حالة غيبوبة عميقة منهم، المصابون بوباء كورونا و إصابات خطيرة تستدعى مكوثهم لاسابيع للعلاج في العناية المركزة.



وأضافت مصادرنا، أن عملية تتبع تحركات الممرض المشتبه فيه، و اخضاعه لمراقبة عن بعد و وضع هاتفه تحت الترصد ، افضت الى توقيفه في حالة تلبس وبحوزته كميات معتبرة من الأدوية الحساسة و المفقودة في السوق و المخصصة لفئة الأشخاص المتواجدين بين الحياة و الموتى بوحدات العناية المركزة بمصلحة الإنعاش ، حيث تم إخضاع المشتبه فيه بامر من وكيل الجمهورية إلى عملية تفتيش لمنزله و سيارته الخاصة، ما افضى الى العثور على كميات معتبرة من الأدوية بمختلف العلامات مخبأة بأحكام داخل الصندوق الخلفي بسيارته.



وتشير مصادرنا، أن سماع المشتبه فيه من طرف عناصر الفرقة الاقتصادية لأمن عنابة، كشفت عن عناصر اخرين، من بينهم ممرض آخر يشتغل بوحدة العلاج المتواجدة بمطار رابح بيطاط، و طبيب جراح يشتغل بمصلحة خاصة بولاية قالمة، حيث أثبتت التحريات وجود علاقة بيع وشراء بين العناصر الثلاثة المشتبه فيهم، حيث كان المتهم الرئيسي الممرض الذي كان يشتغل بمستشفى ابن رشد، بالتكفل بعملية الاستيلاء و سرقة الأدوية من الخزائن الخاصة القريبة من اسرة المرضى المتواجدين في حالة إنعاش و غيبوبة، ليعيد طرحها للبيع بأسعار باهضة الى الطبيب الجراح الذي يعمل بمصلحة خاصة متواجدة بولاية قالمة، عن طريق وساطة من صديقه الممرض الذي يعمل بمطار رابح بيطار.



واستنادا إلى مصادرنا، فان سماع المشتبه فيهم من طرف قاضي التحقيق في الأيام القادمة من شأنه الكشف عن عناصر آخرين لهم علاقة بهذه الشبكة الخطيرة التي تتاجر في الادوية الموجهة لإنقاذ أرواح المرضى الخاضعين للعلاج من أمراض خطيرة بمصالح الإنعاش.