واصلت أسعار النفط للصعود لأعلى مستوياتها في 13 شهرا عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية.



وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.6 بالمائة إلى 58.68 دولار للبرميل.



كما صعد سعر العقود الجلة للخام القياسي برنت تسليم أبريل بنحو 0.6 بالمائة إلى 61.47 دولار للبرميل.



وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 6.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين، في حين ارتفع إنتاج الولايات المتحدة إلى 11 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.



وتواصل أسعار النفط ارتفاعها، مدعومة بتخفيضات الإمدادات من قبل كبار المنتجين والتفاؤل بشأن تعافي الطلب على الخام في ظل استمرار توزيع لقاح كورونا.