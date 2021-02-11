حظرت وزارة التنمية الريفية الموريتانية، استيراد الدواجن من الجزائر، بعد ظهور معطيات تؤكد ظهور وباء أنفلونزا الطيور شديدة الخطورة في الجزائر.

ووجه وزير التنمية، الدي ولد الزين، رسالة للجهات المختصة، أكد فيها ضرورة تعزيز المراقبة على المنافذ البرية خاصة مع الجزائر، من خلال ميناء نواكشوط ومطار أم التونسي الدولي لمنع أي استيراد للداوجن من الجزائر.

وأوضح ولد الزين، أن هذا القرار يأتي عقب تقرير للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية يؤكد ظهور صنف شديد الخطورة من أنفلونزا الطيور بالجزائر.

وقالت وزارة التنمية الريفية في موريتانيا، إن القرار اتخذ اعتبارا لكون عوامل عديدة يمكن أن تساهم في انتشار فيروس أنفلونزا الطيور، بما في ذلك المبادلات التجارية ومختلف ممارسات التسويق، ومن خلال مداجن التربية وعبر الطيور البرية.