أعلنت مؤسسة ميترو الجزائر أمس الأربعاء في بيان لها، عن تحويل مسار حركة المرور على مستوى بلدية براقي (الجزائر)، من أجل انجاز محطة "بلعربي".

وأوضح ذات البيان أنه "في إطار أشغال انجاز توسعة الخط 1 لميترو الجزائر، الرابط بين عين النعجة وبراقي، و من أجل انجاز محطة ميترو "بلعربي" على مستوى شارع محمد بلعربي، فإن مؤسسة ميترو الجزائر تعلم جميع السكان أن الطريق الولائي رقم 115 سيتم غلقه أمام حركة المرور لمدة ستة و ثلاثين (36) شهرا، ابتداء من يوم غد الجمعة 12 فبراير 2021".

وأضاف المصدر ذاته، إن مخططا جديدا لحركة المرور، وضعته لجنة حركة المرور و أمن الطرقات بولاية الجزائر، قد تم تفعيله لتحويل مسار حركة المرور عبر محاور طرق من أجل ضمان الدخول إلى وسط مدينة براقي و السماح بالوصول إلى الطريق السيار المؤدي إلى الدار البيضاء و الحراش شرقا، والتوجه إلى مدينة الأربعاء وسيدي موسى غربا.