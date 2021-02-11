أعلنت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طوّره مختبر أسترازينيكا البريطاني، يمكن استخدامه للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عامًا.

وفي توصياتها حول هذا اللقاح، نصحت المجموعة الإستراتيجية الاستشارية لخبراء منظمة الصحة العالمية أيضاً باستخدام هذا اللقاح "حتى لو كانت نسخ متحوّرة منتشرة في البلد".

وأضافت اللجنة أنه حتى مع إثارة تساؤلات حول مدى فاعلية اللقاح لمواجهة سلالة فيروس كورونا التي ظهرت في جنوب إفريقيا، فإنه "لا يوجد سبب لعدم التوصية باستخدامه".