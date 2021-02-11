تلعب الجولة الثالثة عشرة من منافسات المحترف الأول لكرة القدم، يومي الجمعة والسبت، حيث يتواجد فريق أولمبي المدية أمام فرصة الالتحاق بشكل مؤقت بصدارة المحترف الأول وتضييق الخناق أكثر على وفاق سطيف ، فيما تأمل بعض الفرق المعنية بمواجهات هذا الأسبوع في مواصلة تسلق سلم الترتيب على غرار أندية أسفل الترتيب الباحثة هي الأخرى عن الخروج من عنق الزجاجة.

أبناء التيطري وعلى أرضية ميدان إمام الياس وبالرغم من الضائقة المالية التي يمرون بها إلا أنهم مصّرون على ضمان النقاط الثلاث أمام النصرية التي خيبت آمال جماهيرها بانهزامها ضد شبيبة القبائل بملعب 20 أوت خلال الجولة الماضية وهي مطالبة بردة فعل ايجابية.

وعلى ملعب عمر حمادي ببولوغين يستقبل اتحاد الجزائر صاحب المركز الثامن برصيد 18 نقطة ، ضيفه جمعية عين مليلة خامس الترتيب بعشرين نقطة ، أين يسعى الطرفان لإضافة نقاط أخرى لمطاردة أصحاب الريادة.

في بلعباس يستقبل الاتحاد المحلي الذي لايزال يبحث عن معالمه مع كل جولة ، نادي بارادو الفائز في المواجهة الأخيرة أمام وداد تلمسان داخل قواعده، حتمية الفوز ضرورية لفريق " المكرة "على حساب منافس سيرمي بكل ثقله للعودة إلى الديار بنتيجة ايجابية.

مولودية وهران هو الآخر مطالب بضرورة التدارك عقب الهزيمة القاسية ضد وفاق سطيف على ملعب 8 ماي برباعية لهدف واحد ، اتحاد بسكرة سينزل ضيفا مثقلا بهموم النتائج السلبية التي تلاحقه والتي جعلته ضمن فرق المؤخرة بعشر نقاط.

الصراع سيكون متواصلا بين أربعة فرق لا تزال تبحث عن الخروج من المنطقة الحمراء والأمر يتعلق بمواجهة سريع غليزان لشبيبة سكيكدة فيما يستضيف أهلي البرج المتواجد في أسوأ حالاته ، نجم مڨرة الذي لا تقل وضعيته عن فريق " الكابا".

حصد المزيد من النقاط والتدارك يبقى هدف جميع الفرق قبل إسدال الستار عن مرحلة الذهاب والتي ستكون مخصصة لإعادة الحسابات واسترجاع القوى قبل الانطلاق من جديد.