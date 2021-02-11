كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أن الوزارة ستقوم بتبسيط الإجراءات والوقوف على تنفيذ عدد من التدابير.

وفي كلمة له خلال لقاء تقييمي مع مديري وإطارات مركزية ومديري المؤسسات الاستشفائية، قال بن بوزيد أن الوزير الأول أمر بتخصيص ميزانية خاصة للتكفل بمهني ومستخدمي قطاع الصحة منذ سنة 2015.

وأشار الوزير، إلى إن الاختلالات الموجودة في القطاع، والتي تفاقمت من خلال الإجراءات الإدارية المرهقة والمركزية المفرطة وسلوك بعض المهنيين، قد تسببت في إحباط واستياء لدى المواطنين وفقدان الثقة بإدارتهم.

وأضاف الوزير أن القطاع قام بعدة إجراءات ويعتزم القيام بأخرى في إطار تعزيز لامركزية القرار وتبسيط الإجراءات وتوصيات للحد من البيروقراطية، مؤكدا أن الإجراءات من شأنها تحسين المرفق العام وتقديم التسهيلات الإدارية التي تخدمه ، كما وضع القطاع خطة عمل مستقبلية ليكون في خدمة المواطن من خلال توطين العلاقة مع الإدارة وتحسين الخدمات.