توقعت الخبيرة البريطانية البارزة شارون بيكوك، استمرار الحرب ضد فيروس كورونا في العالم 10 سنوات على الأقل، وتفشي واسع النطاق لطفرة الوباء التي تم اكتشافها في بلدها.

وأقرت بيكوك التي تترأس مجمع دراسات الجينوم المعني بمرض "كوفيد-19" في المملكة المتحدة، في حوار مع "بي بي سي"، بأن السلالة الجديدة المعروفة بـ 1.1.7 والتي تم اكتشافها لأول مرة في مقاطعة كنت في ديسمبر تستدعي القلق، بسبب خطر تقويضها فعالية اللقاحات الموجودة ضد الفيروس التاجي.

وأعربت الخبيرة عن قلقها إزاء مواصلة تحور هذه السلالة، في ظل اكتشاف تفشي طفرة جديدة منها معروفة بـE484K في مدينة برستل جنوب إنجلترا. وأكدت الخبيرة أن سلالة كنت أصبحت سائدة في المملكة المتحدة و"ستجتاح العالم على الأرجح"، موضحة أن اللقاحات المضادة لكورونا لا تزال فعالة في مواجهتها، لكن استمرار تحورها قد يؤدي إلى تغيير هذا الوضع.

وتابعت: "عندما ننتصر على الفيروس أو سيتحور بنفسه وسيصبح غير خبيث، أي لا يسبب المرض، سيكون بإمكاننا أن نكف عن القلق بشأنه، لكن بالنظر للمستقبل أعتقد أننا سنواصل هذا لأعوام. سنظل نفعل ذلك بعد عشر سنوات، حسب رأيي".