كشفت وسائل إعلام تونسية أن الجزائري محمد أمين توغاي بات يقدم عروضا كروية رفيعة، مع نادي الترجي.

وحسب موقع "فوت 24" فإن توغاي ظهر بمستوى محترم بدد كل الشكوك حول إمكانية فشل صفقة انتقاله إلى فريق باب السويقة، خاصة وأنه عجز الموسم الماضي في استغلال كل الفرص التي أتيحت له .

ووفق نفس المصدر فإن التحسن التدريجي في مستوى اللاعب السابق لفريق نصر حسين داي جعله منافسا لمحمد يعقوبي أحد أبرز ركائز النادي والذي يشكل ثنائيا متكاملا مع الدولي الجزائري عبد القادر بدران.