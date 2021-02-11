اتفق وزير تعليم الكيان الصهيوني، يواف غالانت، مع نظيره المغربي سعيد امزازي، على البدء ببرنامج لتبادل الوفود الطلابية المدرسية والجامعية.

ونشر حساب "إسرائيل بالعربية" على "تويتر" "في أول مكالمة هاتفية بينهما شكر وزير تعليم الكيان الصهيوني نظيره المغربي على قرار إدراج تراث اليهود في المنهاج الدراسي المغربي".

وأعلن أن المنهاج الدراسي الصهيوني سيتضمن مواضيع عن اليهود في المغرب، كما "شكر الملك محمد السادس على حماية اليهود والحفاظ على مواقع التراث اليهودي".