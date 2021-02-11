قدمت إدارة فريق رائد القبة القمصان الجديدة للاعبين والمخصصة للموسم الكروي الحالي وقامت الشركة المنتجة للألبسة، بكتابة أسماء لاعبي النادي خلف القميص باللغة العربية.

مبادرة طيبة نالت تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفايسبوك الذين تمنوا أن تعّمم الفكرة مستقبلا وكان شباب بلوزداد قد اتخذ نفس المبادرة عند مواجهته لفريق غورماهيا الكيني شهر ديسمبر الماضي بملعب 5 جويلية ،أين دخل لاعبو " السياربي" بقمصان كتبت عليها أسماؤهم باللغة العربية