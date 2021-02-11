أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، اليوم الخميس، أنه "بدأ رحلة العمل من أجل توحيد ليبيا ولمّ شمل الأهل".

وقال المنفي عبر "تويتر": "نبدأ رحلة العمل من أجل الوطن ووحدته وسلامة أراضيه ولم شمل أهلنا في كل ربوع ليبيا"، مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياتهم والرقي إلى مستوى التحديات والتطلعات.

وأكد المنفي أنه "سيحل ضيفا على مدينة بنغازي بهدف تحقيق وحدة البلاد والمصالحة الحقيقية والتعاون مع الجميع لرفع المعاناة عن المواطن"، موضحا أنه "بدأ رحلة العمل من أجل وحدة ليبيا ولم شمل كافة الليبيين في كل ربوع البلاد".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد المنفي، أكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أنه سيصل إلى المنطقة الشرقية اليوم الخميس، مضيفا أن "المنفي سيلقي كلمة للشعب الليبي من المطار".

وكشف المكتب الإعلامي عن أن "كلمة المنفي سيجيب فيها على الكثير من التساؤلات التي تشغل الشارع الليبي"، موضحا أن "رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد سيزور العديد من المدن الليبية في الشرق والجنوب والغرب".