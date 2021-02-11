أرجع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الخميس، قرار تأجيل الإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز مسابقة الدكتوراه إلى عدم إتمام المعالجة البيداغوجية لكل الملفات.

وأوضح الوزير في منشور له على صفحته الرسمية في "فايسبوك" أنه "نظرا للعدد الهائل للمترشحين المسجلين للالتحاق بمسابقات الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية الجارية على منصة (PROGRES)، فإن اللجان القائمة على تسيير مرحلة دراسة ومعالجة الملفات لم تتمكن من إتمام المعالجة البيداغوجية لكل الملفات".

وأضاف الوزير، إنه نتج عن هذا التأخر الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 2020/2021.

وأكد وزير التعليم العالي، أنه سيتم إبلاغ المترشحين بتاريخ نشر القوائم النهائية فور الانتهاء من دراسة كل الطعون.