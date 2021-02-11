كشف بريد الجزائر، اليوم الخميس، عن إطلاق تطبيق جديدة لإمكانية دفع المستحقات والمشتريات باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني المتوفرة عبر التطبيق الهاتفي "بريدي موب".

وأوضح بريد الجزائر عبر صفحته الرسمية في "فايسبوك"، أنه يمكن ولأول مرة في الجزائر دفع مستحقات المشتريات مهما كانت طبيعتها عبر مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code بطريقة سهلة وآمنة وهذا باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني المتوفرة عبر التطبيق الهاتفي "بريدي موب".

وللمزيد من المعلومات والاستفادة من هذه الخدمة اتبع الرابط التالي: https://www.poste.dz/services/professional/Baridi_pay_pro