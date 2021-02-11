استجابت بعثة فريق مولودية الجزائر لدعوة نادي الزمالك المصري و زارت اليوم مقر ناديه وتبادل كل من رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك اللواء المستشار عماد عبد العزيز ورئيس مجلس إدارة المولودية، عبد الناصر ألماس الهدايا في ظروف جيدة واستثنائية تعكس العلاقة الأخوية بين الجانبين.

وكانت بعثة الفريق العاصمي وعلى رأسها عبد الناصر ألماس قد لبت دعوة سفير الجزائر بمصر صالح العجوزي الذي استقبل بحفاوة كبيرة وفد مولودية الجزائر.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي فإن الندوة الصحفية الخاصة بلقاء نادي الزمالك ومولودية الجزائر ستعقد أمسية اليوم بداية من الساعة السابعة مساء وسينشطها كل من المدرب عبد القادر عمراني والقائد عبد الرحمان حشود.