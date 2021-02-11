أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن سعر الغاز المعمول به وطنيا يقل عشر مرات مقارنة بالسعر المتداول على المستوى الدولي بفضل الدعم المالي للدولة، داعيا إلى اعتماد آليات جديدة لتوجيه هذا الدعم لفائدة الفئات الهشة.

وأوضح عطار خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس، أن مجموع الدعم المالي الذي تقدمه الدولة في مجال الغاز والكهرباء يكلف الدولة مبالغ "ضخمة" مما يستدعي اتخاذ تدابير خاصة لتوجيه هذا الدعم مباشرة لفائدة الفئات الهشة، لاسيما في ظل ارتفاع الاستهلاك الوطني للغاز والذي بلغ 47 مليار متر مكعب في 2020.

وجاء ذلك خلال رد الوزير عن سؤال طرحه النائب خليفة بن سليمان (جبهة المستقبل) يستفسر فيه عن سبب عدم استجابة السلطات لدعوات تقليص أعباء الكهرباء والغاز في فصل الشتاء لصالح بعض المدن الأكثر تضررا خلال هذا الفصل.

وفي هذا الإطار، ذكر عطار بأن عملية ضبط أسعار الغاز والكهرباء ليست من اختصاص وزارة الطاقة وإنما من صلاحيات لجنة ضبط الكهرباء والغاز والتي حددت، بموجب قرار، سعر الوحدة الحرارية بـ 34.17 سنتيم. غير أن السعر الحقيقي المستحق للوحدة الحرارية يقدر في واقع الأمر بـ 42.89 سنتيم، يضيف الوزير الذي أكد بان هذه الوضعية "لا تسمح لشركة سونلغاز الحفاظ على توازنها المالي".

وتعتمد "سونلغاز "في تسعيرتها أربعة اشطر, تأخذ من خلالها بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، إذ تقدر تعريفة الشطر الأول والتي تدعى بالشطر الاجتماعي بـ16.82 سنتيم للوحدة الحرارية (في حالة استهلاك يقل عن 375 وحدة حرارية) بينما تقدر تسعيرة الشطر الثاني 32.45 سنتيم للوحدة الحرارية.

ويمثل دعم الدولة نسبة 65 بالمائة من قيمة استهلاك العائلات في مناطق الجنوب، حسب الوزير الذي أشار إلى أن قيمة المبالغ المالية المخصصة من طرف الدولة لدعم الكهرباء في المناطق الجنوبية للبلاد فاقت 18 مليار دج في 2019.