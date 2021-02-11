تم تنصيب لجنة مديرة مكلفة بتسيير الخدمات الجامعية لفترة محدودة اليوم الخميس على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الأمين العام للوزارة، نور الدين غوالي، الذي أشرف على التنصيب أن هذه اللجنة المكونة من أربعة أعضاء ستتولى تسيير الخدمات الجامعية في انتظار تعيين مديرا عاما جديدا للديوان الوطني للخدمات الجامعية.

وتضم هذه اللجنة ممثلين اثنين عن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي وهما مصطفى طبيب واسماعيل انزارين وممثلين اثنين آخرين عن الديوان الوطني للخدمات الجامعية وهما عبد المجيد عمور ومحمد بن قطاف.

وفي كلمة بمناسبة حفل التنصيب، دعا الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأعضاء الأربعة إلى التحلي بـ "الصرامة في تسيير الخدمات الجامعية في هذا الظرف الحساس والاستثنائي" والى "الشروع فورا في تقييم للوضع".

كما شدد على ضرورة اعتماد خارطة طريق تكمن في اتخاذ إجراءات صارمة في مجال تحسين التكفل بالطلبة على مستوى الإقامات الجامعية لاسيما التدفئة و الإطعام والسهر خاصة على ضمان الأمن بها".