واصل الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس، زيارته إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، أين تفقد عددا من وحدات الصناعات العسكرية بكل من خنشلة وباتنة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "تواصلت زيارة الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى الناحية العسكرية الخامسة، في يومها الثاني، بتفقد عدد من وحدات الصناعات العسكرية بكل من خنشلة وسريانة بولاية باتنة".

وفي صبيحة اليوم وبولاية خنشلة، "تفقد الفريق عدة وحدات صناعية عسكرية، على غرار شركة (نمر-الجزائر) المتخصصة في صناعة العربة (نمر) وكذا مؤسسة البناءات الميكانيكية التي تتولى هي بدورها صناعة الأسلحة الخفيفة، حيث تابع عرضا قدمه مدير المؤسسة وتفقد مختلف سلاسل الإنتاج والتصنيع".

وكانت سريانة بولاية باتنة آخر محطة في الزيارة، أين "زار الفريق مؤسسة الإنجازات الصناعية المختصة في صناعة الذخائر، فضلا عن المحولات الكهربائية، حيث عاين مختلف سلاسل الإنتاج بهذه المؤسسة".

وبالمناسبة، حرص الفريق على التأكيد على أن الهدف الأساسي المبتغى هو "التحسين المستمر والمتواصل للمعارف والمهارات لكافة الإطارات والمستخدمين والعمل دون هوادة وبتفان شديد من أجل المحافظة على هذه المكاسب الهامة وتطويرها وترقيتها".