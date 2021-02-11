أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، عبر له فيها عن شكره وامتنانه لمستوى الرعاية الطبية التي حظي بها، منذ وصوله إلى ألمانيا. وبدوره، عبر الرئيس الألماني عن تمنياته بدوام الصحة والعافية للرئيس، والرقي والازدهار للشعب الجزائري حسب ما أفاد به بيان رئاسة الجمهورية.

واغتنم الرئيسان هذه الفرصة لاستعراض سبل التعاون الثنائي وآفاق ترقيته في جميع المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين. وبالمناسبة، دعا الرئيس الألماني رئيس الجمهورية لزيارة رسمية لألمانيا، وهي الدعوة التي تلقاها الرئيس بالقبول والشكر، على أن تتم برمجتها بعد انتهاء الحالة الوبائية ،يضيف بيان رئاسة الجمهورية.