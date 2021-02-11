أقام رئيس نادي الزمالك المصري، المستشار عماد عبد العزيز، حفل استقبال على شرف عبد الناصر ألماس، رئيس فريق مولودية الجزائر والطاقم المسير للفريق، بحضور سفير الجزائر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، محند صالح لعجوزي، عشية المباراة التي ستجمع المولودية بنادي القلعة البيضاء المصري، في إطار الجولة الأولى لدوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

أعرب عبد الناصر ألماس رئيس مولودية الجزائر، عن سعادته بحسن استقبال نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، وأكد أن كرة القدم توطد العلاقات بين الشعوب، مشيرا إلى أن العلاقات الطيبة بين البلدين بصورة عامة، والناديين بصفة خاصة، وتبادل الطرفان الدروع التذكارية وأعلام الناديين على هامش الزيارة.

وأهدى ألماس رئيس المولودية درع خاص باسم الراحل حمادة إمام، نجم الزمالك الأسبق تكريما لما قدمه طوال مسيرته بالملاعب، وكذلك بكل المناصب التي تقلدها حيث كان نموذجا مشرفا للرياضة المصرية، وتعهدت إدارة الزمالك بإرسال الدرع لعائلة الراحل حمادة إمام.

من جانبه، قدم رئيس نادي الزمالك درع النادي للمولودية، وأكد الطرفان عمق الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين وكذا بين جماهير الفريقين العرقين على وتمنيا أن تكون مباراة المولودية والزمالك عرسا كرويا في مستوى شهرة الفريقين الكبيرين وبما يشرف الكرة العربية والإفريقية.

وفي السياق، أشاد السفير محند صالح لعجوزي، بحفاوة الاستقبال الذي حظي به فريق المولوية بالقاهرة منوها بحسن العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، واثقا بان تجرى المباراة بروح رياضية عالية.

وقدم السفير تشجيعاته وتمنياته للفريق بالفوز في المباراة وكذا التهنئة للمولودية التي تحتفل هذه السنة بالمؤوية الأولى لتأسيسها.

للإشارة، يحل فريق مولودية الجزائر ضيفا على الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء غد الجمعة، في إطار منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وستقام المباراة بملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.