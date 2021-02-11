حذر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، اليوم الخميس، من أن الجزائر تتجه نحو أزمة مالية خطيرة، متهما الحكومة بطبع النقود دون إعلام الرأي العام.

وجاء في تغريدة لمقري على حسابه في "التويتر": "تتجه الجزائر نحو أزمة مالية خطيرة، لم تقدر على إنتاج حصتها ضمن اتفاق أوبك وهي الآن تلجأ إلى طباعة النقود، دون علم الرأي العام".

وأضاف رئيس "حمس": "تعويم الدينار والإصدار النقدي يؤديان إلى تدني القدرة الشرائية".

وجدد مقري تذكيره بضرورة الرجوع للحلول التي لم تتوقف الحركة عن تقديمها منذ 2013.