تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الثالث من توقیف جمعیتي اشرار تتكونان من 05 مسبوقین قضائیا، قاموا بزرع الرعب وسط المواطنین و الاخلال بالسكینة العامة و النظام العام.



وقد جاءت العملیة بعد نشوب شجار عنیف بأحد احیاء مدینة المدیة ادى الى اصابة احد افراد العصابتین بجروح خطیرة و الذین لاذوا بالفرار قبل وصول قوات الشرطة، حيث باشر عناصر الامن الحضري الثالث بالمدیة عملیات البحث و التحري التي اسفرت على تحدید ھویة الفاعلین ، المقدر عددھم ب05 اشخاص مسبوقین قضائیا، والذین تم توقیفھم بعد وضع خطة امنیة محكمة بالتنسیق مع وكیل الجمھوریة لدى محكمة المدیة.



وخلال التحقیق معھم تبین ان افراد العصابتین كانوا محل اعتداءات و عملیات سرقة من قبل ، وبعد تفتیش مساكنھم بموجب اذن قضائي، تم العثور على اسلحة بیضاء محظورة كانت تستعمل في اعتداءاتھم ( سیوف، سكاكین من مختلف الاحجام) بالإضافة الى مؤثرات عقلیة و كمیة من المخدرات، و كلب مدرب من سلالة المانیة ، ليتم تقدیمھم امام وكیل الجمھوریة لدى محكمة المدیة بتهمة تكوین عصابة احیاء عن طریق المشاجرة باسلحة بیضاء لفرض الوجود المفضیة الى اصابة بلیغة لأحد افرادھا. و السرقة تحت طائلة العنف باستعمال سلاح ابیض .