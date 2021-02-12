توفي شخص ، فيما جرح ستة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مرور، وقع مساء الخميس بالجلفة ، حسب ما أفادت مصالح الحماية المدنية.

و أكد المكلف بالإعلام، لدى مديرية الحماية المدنية، الملازم أول، عبد الرحمان، أن هذا الحادث وقع على محور الطريق الوطني رقم 46 في شطره الرابط بين عاصمة الولاية ، وبلدية الشارف بالمكان المسمى "ضاية بعيرة " .

وتمثل الحادث، في اصطدام مباشر بين سيارة رباعية تابعة لجهاز الدرك الوطني وأخرى نفعية، حيث نجم عنه وفاة دركي يبلغ من العمر ( 34 عاما) ويتعلق الأمر بسائق المركبة ، الذي فارق الحياة، بعد أن تم نقله للمستشفى المختلط المدني والعسكري المجاهد " بوبكر هتهات " بعاصمة الولاية.

كما أدى هذا الحادث ، يضيف - ذات المصدر - إلى إصابة ستة أشخاص آخرين بجروح ، تتراوح أعمارهم ما بين ( 34 إلى 84) من بينهم دركي ، حيث تم تحويلهم لذات المؤسسة الإستشفائية لتلقي العلاج.

من جهتها، فتحت الجهات الأمنية المختصة، تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المميت.