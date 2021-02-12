كشف البروفسور رياض مهياوي عضو اللجنة العلمية لرصد فيروس كورونا بالجزائر عن أن الجزائر ستقتني هذا العام 40 مليون جرعة بهدف تلقيح 20 مليون مواطن على الأقل .

وأكد مهياوي في تصريحات لإذاعة سطيف أن اللقاحات التي اختارتها اللجنة العلمية مبنية على معايير علمية دقيقة آمنة، الآن الجميع يشهد على حسن اختيارات اللجنة، بعد أن تعرضت هذه الأخيرة لانتقادات عندما اختارت اللقاح الروسي " سبوتنيك ـ V " وهو اللقاح الذي أثبت فعاليته الكبيرة وأصبح أكثر طلبا في أوروبا .

وأضاف البروفسور مهياوي في تعليقه على انطلاق حملة التلقيح في الجزائر قائلا "انطلاق حملة التلقيح في جانفي كان حلما للكثيرين، اليوم أصبح حقيقة بفضل جهود الرجال والدبلوماسية واللجنة العلمية وبتوصيات مباشرة من رئيس الجمهورية"، مطمئنا المواطنين بأن اللقاحات ستكون مضمونة لكل المواطنين دون استثناء.

وشدد عضو اللجنة العلمية لرصد فيروس كورونا بالجزائر على أن بعد أكثر من أسبوعين من انطلاق حملة التلقيح لم نسجل أي حالة خطيرة أو مضاعفات سلبية على أي مواطن تم تلقيحه والعملية مستمرة بشكل جيد وفي ظروف رائعة .كما أن هناك تجاوب كبير وإقبال متزايد من طرف المواطنين على اللقاحات، طلبيات الاقتناء تصل من كل ولايات الوطن يوميا.