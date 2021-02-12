برنامج دوري أبطال إفريقيا
تلعب نهاية هذا الأسبوع الجولة الأولى من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا، وفي ما يلي برنامج الجولة الأولى:
ـ المجموعة الأولى:
الجمعة 12 فيفري: فيتا كلوب (الكونغو الديموقراطية) ـ سيمبا (تنزانيا) (19:00)
الثلاثاء 16 فيفري: الأهلي (مصر) ـ المريخ (السودان) (19:00)
ـ المجموعة الثانية:
السبت 13 فيفري: مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) ـ شباب بلوزداد (الجزائر) (13:00).
ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) ـ الهلال (السودان) (16:00)
ـ المجموعة الثالثة:
الجمعة 12 فيفري: حوريا كوناكري (غينيا) ـ بترو أتلتيكو (أنغولا) (13:00).
السبت 13 فيفري: الوداد (المغرب) ـ كايزر تشيفس (جنوب إفريقيا) (تأجلت بسبب قيود كورونا).
ـ المجموعة الرابعة:
الجمعة 12 فيفري: الزمالك (مصر) ـ مولودية الجزائر (الجزائر) (19:00).
السبت 13 فيفري: الترجي (تونس) ـ تونغيث (السنغال) ( 13:00).