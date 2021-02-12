برنامج دوري أبطال إفريقيا

رياضة
12 فبراير 2021 () - ف.ن
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تلعب نهاية هذا الأسبوع الجولة الأولى من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا، وفي ما يلي برنامج الجولة الأولى:

ـ المجموعة الأولى: 

الجمعة 12 فيفري: فيتا كلوب (الكونغو الديموقراطية) ـ سيمبا (تنزانيا) (19:00)

الثلاثاء 16 فيفري: الأهلي (مصر) ـ المريخ (السودان) (19:00)

ـ  المجموعة الثانية:

  السبت 13 فيفري: مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) ـ شباب بلوزداد (الجزائر) (13:00). 

ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) ـ الهلال (السودان) (16:00)       

ـ  المجموعة الثالثة:

 الجمعة 12 فيفري:  حوريا كوناكري (غينيا) ـ بترو أتلتيكو (أنغولا) (13:00).

السبت 13 فيفري: الوداد (المغرب) ـ كايزر تشيفس (جنوب إفريقيا) (تأجلت بسبب قيود كورونا).

ـ المجموعة الرابعة:

الجمعة 12 فيفري: الزمالك (مصر) ـ مولودية الجزائر (الجزائر) (19:00). 

السبت 13 فيفري: الترجي (تونس) ـ تونغيث (السنغال) ( 13:00).

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