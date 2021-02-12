تستهل مولودية العاصمة، مشوارها فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا مساء اليوم، الجمعة، عندما يواجه الزمالك المصري، باستاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة، وتضم أيضا كلا من الترجى التونسى، وتونغيث السنغالى.

يأمل الفريق الجزائرى تخطي أزماته وهو ما يزيد من صعوبة المباراة، حيث يعانى حالة عدم الاستقرار الفنى، كما يعيش أزمة مالية خانقة، عقب تأخر ملاك النادى فى تسديد مستحقات اللاعبين المتأخرة، ويحتل الفريق المركز السابع فى المحترف الأول، بعد مرور 11 جولة، برصيد 19 نقطة، جمعها من الفوز فى 5 مباريات والتعادل 4 مرات وهزيمتين.

وأحرز مهاجموه 14 هدفا وسكنت شباكه 9 أهداف، ولم يعرف طعم الفوز خلال الـ 6 جولات الأخيرة من البطولة المحلية إلا مرة واحدة، وهى النتائج التي أدت إلى تدخل إدارة النادي وقررت إقالة المدرب نبيل نغيز، وتعيين عبدالقادر عمرانى، مديرا فنيا للفريق.

وكان مولودية الجزائر، تأهل لدور المجموعات على حساب بافيلز دى بورجو البنينى فى الدور التمهيدى بالفوز عليه بنتيجة 6\2 بمجموع المباراتين ثم نجح الفريق في التأهل على حساب الصفاقسي التونسي فى دور 32 بنتيجة 2\1 بمجموع المباراتين.