أفاد بيان عن خلية أمن ولاية تبسة، أن الفرقة الأمنية المختصة، فككت شبكة دولية منظمة، تحترف التهريب والاتجار في المخدرات على مستوى الشريط الحدودي الشرقي التونسي في عملية نوعية تم التنسيق فيها بين الشرطة والقطاع العسكري.

وبحسب البيان الذي تحوز الخبر نسخة منه فانه، "في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها خاصة ما تعلق باستيراد وتصدير المخدرات والأقراص المهلوسة، عبر الحدود الوطنية، تمكنت فرقة البحث والتحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، بالتنسيق مع القطاع العسكري والنيابة المختصة بالولاية، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال استيراد وتصدير المخدرات عبد الحدود الوطنية.

حيث أسفرت هذه العملية عن توقيف 04 أشخاص من ولايات مختلفة وحجز كمية معتبرة من المخدرات مقدرة ب 66.05 كلغ من القنب الهندي بالإضافة إلى مركبة سياحية، كانت تستعمل في عمليات التهريب.

وبعد تكثيف البحث والتحري، تم وضع خطة محكمة مع تتبع تحركات الشبكة الإجرامية وذلك إلى غاية توقيف المشتبه فيهم وضبط كمية المخدرات المذكورة .

وأسفرت إجراءات تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية عن إحالة الملف إلى القطب الجزائي المتخصص قسنطينة الذي أصدر في حق ثلاثة منهم أمرا يقضي بالإيداع في حين وضع الرابع رهن الرقابة القضائية.