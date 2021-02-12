تدخل عناصر الإنقاذ نهاية الأسبوع، لإخماد حريق خطير، اندلع بإحدى العمارات بحي "لاكروا" وسط مدينة البليدة، مما تسبب في وقوع اختناقات بين أفراد عائلة، واستنفار شديد بين الجيران، جراء النيران والدخان الخانق .

الحادث حسب شهادة الجيران لـ " الخبر " ، اندلع نتيجة انفجار شاحن هاتف جوال، أدى إلى انتشار النيران في الأفرشة وأثاث الشقة.

وفي السياق، أبدى سكان بحي سيدي يعقوب وسط المدينة عن خوفهم، من وقوع حادث غير متوقع، جراء تسربات مشبوهة للغاز والقطع لساعات عن تزويدهم بمادة الغاز، امتدت حتى لأحياء بالجوار وساحات عمومية .