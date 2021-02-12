صرح الدولي الجزائري، اسلام سليماني اليوم الجمعة يشعر بالارتياح مع فريقه الجديد "أولمبيك ليون"، مشيرا الى انه تأقلم بصفة جيدة مع صاحب المرتبة الثانية في بطولة الرابطة 1 الفرنسية لكرة القدم .

وصرح سليماني في ندوة صحفية :" في البداية خانتني الجلياقة البدنية، لكن حاليا تأقلمت جيدا.أعرف اللاعبين . بدأت أتعرف على طريقة لعب الفريق.

الكثير من الأمور سهلت تأقلمي: المجموعة، اللغة .. الخ. إضافة إلى ذلك اأني اأرف الرابطة 1 وأتفاهم مع الجميع، بما فيهم مامفيس دوباي أو أي لاعب آخر.

ويأتي تصريح مهاجم المنتخب الجزائري، عشية استقبال فريق ليون نظيره مونبليي غدا السبت (سا 21 :00)، في إطار الجولة الـ25 للبطولة الفرنسية.

وخلال مشاركته كاساسي، سجل سليماني هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين خلال استضافته لنادي اجاكسيو (5-1) يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الدور الـ32 لكاس فرنسا.

وقال الدولي الجزائري , بالنسبة لاي مهاجم، التهديف مهمته الاولى . قلت في نفسي انه يتوجب عليّ بذل كل ما في وسعي ومساعدة الفريق بطريقتى الخاصة.

أحسست بالراحة بعد المقابلة. منذ مدة لم العب 90 دقيقة. كان لدي القدرة للاستمرار في جهودي. هذا شيء جيد بالنسبة لي وللفريق. بخبرتي أعرف كيفية تسجيل الاهداف، لست في حاجة لأجهد نفسي اكثر من اللزوم."

وفي سؤال عن طريقة لعبه، قال سليماني انه " غيرها " في السنوات الأخيرة ".

وأصبح يعتمد على اللعب بالكرة والاستحواذ عليها. قائلا "ما يمهني هو ان يحقق فريقي الفوز."

ولم يتمكن سليماني، الذي سجل ظهوره فقط في ست مناسبات، من فرض نفسه مع ليستر سيتي الانجليزي سنة 2016، قادما من سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وأعير خلال المواسم الاخيرة لثلاثة اندية ( نيوكاستل ( انجلترا)، فنربخشبة (تركيا) وموناكو (

فرنسا).