يستضيف، ظهيرة الغد السبت، فريق أولمبي المدية على ميدان "إمام الياس" نصر حسين داي في إطار الجولة 13 من بطولة المحترف الأول، في مواجهة يراهن عليها كثيرا الطاقم الفني بقيادة شريف حجار للفوز بها، واعتلاء صدارة الترتيب لأول مرة في تاريخ أبناء عاصمة التيطري، الذين لم يذوقوا طعم الهزيمة منذ ثماني جولات.

وقد أجرى الأولمبي، مساء اليوم، آخر حصة تدريبية له لرسم معالم التشكيلة التي تواجه النصرية.

وفي اتصال مع المدرب المساعد عوامري عبد الغني، أكد اأن المباراة ستكون صعبة للأولمبي، أمام فريق رغم تعثره داخل الديار إلا أنه تمكن من تحقيق انتصارين خارج قواعده أمام كل من البرج وسكيكدة.

إلا أن رفقاء صانع الألعاب مدان محفوزن من اجل حصد النقاط الثلاث لا غير.

وإذا كانت عودة كل من لغوماري وبودومي غير مؤكدة، رغم تعافيهما من الإصابة، فان التشكيلة سيغيب عنها المدافع نعاس بسبب العقوبة، فيما تسجل التشكيلة أن المهاجم خلف الله، العائد من إصابة، أراحت الطاقم الفني، نظرا لوزنه في القاطرة الأمامية للأولمبي.