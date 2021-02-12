أكدت الجالية الجزائرية بألمانيا، عبر صفحتها في "الفيسبوك"، أن وضعية أمين بوهالي المتواجد بإحدى مستشفيات" Shingali " بألمانيا تتحسن مع مرور الأيام، و أن حالته في تطور نحو الأحسن باستمرار، حسب الدكتور الذي يشرف على علاج أمين، الذي كشف تقريره الطبي الأخير أن حالة أمين تتحسن.

كما أكد نفس المصدر أن ضخامة رجله انخفضت إلى 50 كلغ.

وتحرص الجالية الجزائرية، التي يعود لها الفضل الكبير في استقدامه للعلاج بألمانيا، على توفير الأجواء المريحة من خلال مرافقتها لأمين في رحلات نزهة بألمانيا.