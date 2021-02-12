سجلت الجزائر 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و2 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 195 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الجمعة الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

و أضاف المصدر أن 22 مريضا متواجدون في العناية المركزة.

وأشار الدكتور جمال فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 110.303 شخصا، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 75.628 شخصا وإجمالي للوفيات بلغ 2932 حالة.

وأضاف أن 28 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و15 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.